Topo

Entretenimento

Marina Sena prepara estreia na Sapucaí no Carnaval 2026

Marina Sena faz show na segunda-feira de Carnaval 2026 na Sapucaí - Ian Rassari
Marina Sena faz show na segunda-feira de Carnaval 2026 na Sapucaí Imagem: Ian Rassari
do UOL

Colaboração para Splash, em Salvador

13/10/2025 11h40

Pela primeira vez na carreira, Marina Sena vai se apresentar em um dos camarotes na Sapucaí no Carnaval 2026.

O que aconteceu

A estreia vai acontecer no dia 16 de fevereiro, segunda-feira de Carnaval, no Nosso Camarote, localizado no Setor 10 da Passarela do Samba. Além dela, o espaço já anunciou shows de Pedro Sampaio, Luísa Sonza e Ne-Yo.

Na Sapucaí, o público do camarote vai conferir as músicas de sucesso e as mais recentes incluídos no álbum "Coisas Naturais". Os ingressos para o show no Carnaval já estão à venda.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Entretenimento

Quarta temporada de Bridgerton ganha data de estreia

Odete Roitman morreu ou não? Ex-delegado responde em análise de 'Vale Tudo'

2 'bênçãos' acontecem após Fátima virar atendente de padaria em 'Vale Tudo'

'Pequenas Criaturas' é o grande vencedor do Festival do Rio; confira lista de premiados

Spike Lee visitará o Rio para promover Luta de Classes e fará passeio na Pequena África

Hoje em Vale Tudo: a visitinha que Celina faz ao delegado e revira o final

Marina Sena prepara estreia na Sapucaí no Carnaval 2026

Taylor Swift vai estrear final da Eras Tour e série documental no Disney+

Woody Allen presta homenagem a Diane Keaton, que morreu aos 79 anos

De biquíni, Bruna Griphao mostra abdômen definido em clínica de estética

Por que Wagner Moura se afastou das novelas? Ator explica