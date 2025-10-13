Topo

Maria Venture anuncia fim do noivado com Yasmin Santos: 'Com amor e dor'

Yasmin Santos e Maria Venture terminam noivado Imagem: Eduardo Martins / Brazil News
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

13/10/2025 15h01

Maria Venture, 25, anunciou o fim de seu relacionamento com a cantora Yasmin Santos, 27.

O que aconteceu

Marie contou a decisão por meio dos stories no Instagram e, em seguida, durante uma live emocionada no TikTok, onde ela chorou ao desabafar sobre a situação. Pouco tempo depois, o conteúdo foi apagado, mas já havia sido notado pelos fãs.

Na mensagem publicada, Venture expressou tristeza com o término e afirmou que o relacionamento foi intenso e marcante. Ela agradeceu o carinho dos seguidores e disse que viveu algo único ao lado da cantora. "Em respeito a todos que acompanharam o meu relacionamento com a Yas, venho aqui com muita dor no coração comunicá-los que não estamos mais juntas", iniciou ela.

Ela não deu detalhes sobre o que levou ao fim do noivado. "Agradecemos o carinho e apoio de todos durante esse tempo. E apesar de tudo, foi o relacionamento mais marcante de toda a minha vida. Nunca cheguei tão longe com alguém como cheguei com ela. E sendo assim, a queda é muito alta, claro. Com amor e dor, Maria Julia", encerrou.

Horas após a repercussão, Maria fez uma transmissão ao vivo no TikTok, aos prantos. "Eu só tive uma decepção muito grande, que eu nunca pensei que teria. É só por isso que eu tô desse jeito, não tem nada demais. Tô muito arrependida de ter feito essa live, eu só queria ajuda".

O término pegou a todos de surpresa, já que o casal havia marcado o casamento para o dia 8 de fevereiro de 2026 - uma data com significado especial, conforme Yasmin contou em entrevista à revista Quem. A cantora contou que o noivado aconteceu durante um piquenique ao pôr do sol e que escolheu o dia 8 de fevereiro por ser o marco tanto do início do namoro quanto do pedido de casamento. "Foi um momento mágico, que jamais vamos esquecer", declarou na época.

Imagem: Reprodução/Instagram

