Topo

Entretenimento

Mamma Bruschetta sofre acidente doméstico e é socorrida por bombeiros

Mamma Bruschetta sofre acidente doméstico - Reprodução/Instagram
Mamma Bruschetta sofre acidente doméstico Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

13/10/2025 10h31

Mamma Bruschetta, 74, sofreu uma queda em sua residência e precisou da ajuda do Corpo de Bombeiros para ser socorrida.

O que aconteceu

O acidente doméstico ocorreu na madrugada de hoje. Com seu característico bom humor, a apresentadora compartilhou o incidente nas redes sociais, posando ao lado dos militares que a auxiliaram.

Relacionadas

Gisele Bündchen posta registro raro da família e namorado, Joaquim Valente

Marcello Novaes posta fotos com os filhos e ganha elogios: 'Lindos'

Quem é Fernanda Marques, atriz de Vale Tudo e nova namorada de José Loreto

Em sua publicação no Instagram, Mamma expressou sua gratidão. "Queridos bombeiros que me acudiram no tombo que sofri na madrugada. Verdadeiros heróis", escreveu ela.

De acordo com a assessoria da apresentadora, ela tropeçou antes de cair, mas felizmente não se machucou. "Ela está bem, graças a Deus. Foi mais um susto, mas não se machucou", afirmou Thiago Nielsen, representante de Mamma, conforme informações da revista Quem.

Mamma Bruschetta é conhecida por seu trabalho na televisão e por seu estilo irreverente. Recentemente, ela passou por tratamentos médicos, incluindo uma cirurgia para tratar um câncer no esôfago, e segue acompanhando sua saúde com regularidade.