Topo

Entretenimento

Mama Bruschetta sofre acidente doméstico

São Paulo, 13

13/10/2025 17h26

A apresentadora Mamma Bruschetta, de 76 anos, precisou acionar o socorro na madrugada desta segunda-feira, 13, depois de cair em casa.

Nas redes sociais, a artista agradeceu à atuação dos bombeiros que a atenderam. "Queridos bombeiros que me acudiram no tombo que sofri na madrugada. Verdadeiros heróis", escreveu a apresentadora.

Este é o segundo acidente doméstico que Mamma Bruschetta sofre nos últimos meses. Em julho do ano passado, também de madrugada, ela sofreu uma outra queda e precisou de ajuda dos bombeiros.

Pouco antes deste tombo de 2024, a apresentadora esteve internada na UTI do Hospital São Luiz Itaim para tratar de uma pneumonia.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Entretenimento

Mama Bruschetta sofre acidente doméstico

Brian May revela qual foi o sucesso do Queen que 'rachou' membros da banda

Detetive de cena crucial de Vale Tudo revela detalhe do roteiro que recebeu

Homem mora com boneco realista do ator Henry Cavill

Maroon 5 fará show gratuito em São Paulo

Repórter fica no meio do tiroteio e apresentador se desespera: 'Se abaixa'

Justiça proíbe lives da empresa de Virginia usadas para vender cosméticos

Vale Tudo: Consuêlo ganha destaque inédito no final e honra desejo de Odete

Elijah Wood diz que novo 'O Senhor dos Anéis' resgatará espírito original

Michael J. Fox faz pronunciamento emocionante sobre De Volta para o Futuro

'Crise de ansiedade e medo', diz Val Marchiori, antes de começar quimio