Lellê muda o visual, raspa os cabelos e ganha elogios: 'Deusa'

Lellê muda o visual Imagem: Reprodução/Instagram
13/10/2025 17h47

Lellê, 27, conhecida por sua participação no Dream Team do Passinho, está de visual novo.

O que aconteceu

Em uma publicação no Instagram, a artista mostrou o novo corte de cabelo, com as laterais raspadas e um risquinho estiloso, deixando para trás os longos fios que marcaram sua imagem por anos. "Novo visu pro meu mês", escreveu ela na legenda da publicação, acompanhada de um emoji de estrela.

A transformação gerou uma onda de elogios de fãs e colegas famosos. A atriz Jeniffer Nascimento comentou: "Deusa", enquanto Giovanna Lancellotti escreveu: "Gatíssima". Ela completará 28 anos de idade na terça-feira (14).

Recentemente, Lellê também chamou atenção ao revelar os locais inusitados onde colocou piercings. Um, ela colocou no pescoço e dois na região do cóccix, mostrando sua ousadia e estilo único.

Imagem: Reprodução/Instagram

