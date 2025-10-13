Justiça proíbe lives da empresa de Virginia usadas para vender cosméticos

A Justiça de Goiás informou hoje que a WePink, empresa de Virginia Fonseca, e seus respectivos sócios estão proibidos de realizar lives para a promoção da venda de cosméticos.

O que aconteceu

Decisão ocorreu após Justiça analisar denúncias reunidas pelo Ministério Público contra a WePink. Inquérito detalhou problemas relativos a atrasos na entrega de produtos, ausência de reembolsos e descumprimento de ofertas publicitárias anunciadas pela empresa durante as vendas. Splash teve acesso ao documento assinado pela juíza Tatianne Marcella Mendes Rosa Borges Mustafa.

WePink está proibida de realizar ações publicitárias de vendas virtuais enquanto não comprovar disponibilidade de estoque dos produtos ofertados. Em caso de descumprimento de ordem, empresa precisará pagar R$ 100 mil de multa por ocorrência.

Determinação judicial também pede que a empresa promova a resolução de reclamações ou reembolsos em prazo máximo de 15 dias, a partir da data de registro da reclamação do consumidor. WePink poderá pagar até R$ 100 mil por caso de descumprimento.

Justiça também determinou que empresa crie um canal de atendimento não automatizado. Os funcionários responsáveis pelos diálogos com os clientes devem apresentar resposta inicial para cada reclamação no prazo máximo de 24 horas. Também foi exigido que o cliente tenha a possibilidade de acompanhar a solução administrativa em tempo real.

Uma audiência de conciliação entre a empresa e o Ministério Público será realizada em dezembro. Partes voltarão a tratar sobre o número excessivos de reclamações relacionadas às vendas da empresa.

Splash entrou em contato com a defesa da WePink. A reportagem será atualizada caso a equipe da empresa da influencer se manifeste sobre o caso.