John Cena é recordista mundial de desejos realizados e ajudou 650 crianças

John Cena, lutador profissional e ator, é dono de um recorde mundial especial — que não tem a ver com luta ou atuação. Ele é a celebridade que mais realizou desejos de crianças doentes.

O que aconteceu

Cena se tornou recordista de desejos realizados em 2022. A marca foi verificada pelo livro de recordes Guinness, que destaca o "esforço hercúleo" do ator para realizar os desejos de crianças que têm entre 2 e 18 anos.

Os desejos foram realizados por meio da fundação Make-A-Wish. A organização sem fins lucrativos, fundada nos Estados Unidos, ajuda a realizar os desejos de crianças gravemente doentes.

O ator já disse que busca oferecer às crianças "uma experiência da qual elas se lembrarão para sempre". "Eu deixo tudo de lado [para atendê-las]. Se eu puder oferecer uma experiência fantástica, sou o primeiro da fila para fazer minha parte", disse, à ESPN.

Cena colabora com a Make-A-Wish desde 2002, quando realizou o primeiro desejo. À época, nenhuma outra celebridade havia realizado mais de 200 desejos por meio da fundação.