João Silva e Isabella Kherlakian terminam namoro após três meses juntos

João Silva e Isabella Kherlakian terminaram namoro após três meses Imagem: Reprodução/ Instagram
Luiza Stevanatto
do UOL

De Splash, em São Paulo

13/10/2025 17h51

O namoro de João Silva e Isabella Kherlakian chegou ao fim. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do apresentador em nota enviada a Splash.

João Silva e Isabela Kherlakian não estão mais juntos. O relacionamento chegou ao fim de forma respeitosa, após uma história muito bonita e verdadeira. O carinho e o respeito permanecem, e João segue torcendo pelo sucesso de Isa.

João e Isabella assumiram namoro em junho

Na época, os dois posaram juntos, em clima de romance, nas redes sociais. Amigos do casal, como Marina Ruy Barbosa, comemoraram as publicações.

Isabella é fundadora da marca de roupas Erla. Ela tem formação em Moda pelo IED Brasil e já atuou na marca BYNV, de Nati Vozza, antes de lançar seu próprio negócio, circula em meio a figuras conhecidas do universo fashion e do entretenimento. Em seu perfil no Instagram, ela é seguida por personalidades como Enzo Celulari, João Assunção, Thaila Ayala, Fabiana Justus e Amanda Kimberlly.

João Silva e Isabella Kherlakian posam juntos - Reprodução/Instagram - Reprodução/Instagram
