Hoje em Vale Tudo: a visitinha que Celina faz ao delegado e revira o final

Malu Galli como Celina em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo
13/10/2025 11h52

Celina (Malu Galli) vai ter uma conversa com o delegado Mauro (Cláudio Jaborandy) no capítulo de hoje (13) em "Vale Tudo".

O que vai acontecer

Celina aparecerá de surpresa na delegacia e dirá que tem algo importante a dizer. O delegado se surpreende, uma vez que a irmã de Odete (Debora Bloch) não estava esperando sua visita.

Isso acontece após Heleninha (Paolla Oliveira) ser presa por matar a mãe. A artista plástica vai estar em uma boate, acompanhada de Renato (João Vicente de Castro).

Alcoolizada, Heleninha vai aparecer conversando com um barman. Pouco depois a herdeira da família Roitman vai ser presa, acusada de assassinar a própria mãe. Assim como os outros suspeitos, ela negou ter matado Odete em entrevista à polícia.

A partir daí, Celina decide dizer à polícia que, na verdade, é ela a assassina da empresária, visando salvar a pele da sobrinha. No dia do crime, Celina foi ao quarto da irmã com uma arma na bolsa. No revólver encontrado no local, há as impressões tanto de Heleninha quanto de Celina.

Na primeira versão de "Vale Tudo", outra personagem mentiu e confessou ter matado Odete. No caso foi Raquel (Regina Duarte), que disse ao delegado que atirou na empresária. Ela fez isso para tirar Maria de Fátima (Gloria Pires) e Ivan (Antonio Fagundes) da lista dos suspeitos, mas rapidamente o delegado desmascarou a versão da cozinheira.

