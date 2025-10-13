Topo

Homem mora com boneco realista do ator Henry Cavill

James Robertson-Reavis tem um boneco realista de Henry Cavil

De Splash, São Paulo

13/10/2025 16h44

James Robertson-Reavis é um artista texano que viralizou ao mostrar que mora com um boneco em tamanho real do ator Henry Cavill.

O que aconteceu

Ele revelou ser colecionador e possui vários bonecos. Em entrevista ao site Queerty, James disse ter milhares deles desde 1991 e contou que sua paixão por Henry começou com o filme "Stardust: O Mistério da Estrela".

O boneco realista levou cerca de 350 horas para ser feito. Ele foi criado pelo designer Steve Davies, do estúdio SD Sculpt & Design. A peça tem olhos de vidro, pelos reais no peito e nos braços, covinhas e tamanho fiel ao do ator de "O Homem de Aço".

James afirmou que não se trata de um brinquedo sexual. "Nós o compramos para exibir e usar no Instagram. [...] É como um colega de quarto", disse ao Queerty.

A peça custa entre US$ 7 mil e US$ 12 mil (cerca de R$ 39 mil a R$ 67 mil).


James Robertson-Reavis e seu boneco realista de Henry Cavil
Imagem: Reprodução

