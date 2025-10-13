Gloria Vanique revela crise de burnout: 'Achei que fosse parada cardíaca'

A jornalista Gloria Vanique, 48, revelou ter sofrido um processo de burnout durante a pandemia.

O que aconteceu

Ela nunca havia falado sobre o tema. "Nunca comentei sobre isso porque eu fui tratando, mesmo enquanto trabalhava, mas era um momento que juntou com a pandemia e eu tive crise de ansiedade", revelou a Daniela Albuquerque em entrevista que vai ao ar hoje às 22h45 na RedeTV!.

Na época, ela teve sua primeira crise de ansiedade. Ela disse que confundiu os sintomas com problemas no coração: "Não sabia o que era. Quando tive, fui direto para o hospital achando que ia ter uma parada cardíaca".

Hoje, ela reconhece que o problema não foi algo repentino. "Você vai levando o seu corpo ao limite máximo durante muito tempo, constantemente. Você vai atacando o seu corpo e a hora que ele grita, é porque já passou de todos os limites. Então o que aconteceu comigo foi exatamente isso", refletiu.

Gloria Vanique trabalha como palestrante. Ela trabalhou na TV Globo e suas afiliadas por mais de 20 anos, e em 2020 pediu demissão para integrar a equipe da CNN. Em 2022, no entanto, saiu da emissora e passou a focar em projetos pessoais.