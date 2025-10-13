Globo reúne atrizes e revela detalhes de próximas novelas; saiba mais

Globo realizou o Upfront 2026 no Auditório do Ibirapuera para revelar as novidades da programação em 2026. Para anunciar as novelas, emissora reuniu atrizes dos seus próximos folhetins.

O que aconteceu

Em primeira mão, Splash compartilha foto da reunião das atrizes nos bastidores do evento. No registro, estão Jade Picon, Grazi Massafera, Isabel Teixeira, Isabelle Drummond e Leandra Leal que se preparam para viver vilãs. Duda Santos, mocinha da próxima novela das 6, também aparece.

Grazi Massafera dá vida à vilã Arminda, de "Três Graças", que estreia na próxima segunda-feira. A substituta de "Vale Tudo" conta a história de três mulheres — avó, mãe e neta vividas por Dira Paes, Sophie Charlotte e Alana Cabral — que enfrentam o mesmo destino: a gravidez na adolescência e a ausência dos pais das crianças.

Grazi Massafera no Upfront Globo 2026 Imagem: Daniela Toviansky/Globo

Duda Santos será a protagonista da próxima novela das seis da TV Globo, "A Nobreza do Amor". Ela foi a estrela de número musical que celebrou a ancestralidade africana, tema da superprodução de um amor "real" e fabular, criada e escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elisio Lopes Júnior, com direção artística de Gustavo Fernandez.

Duda Santos no Upfront Globo 2026 Imagem: Daniela Toviansky/Globo

Isabel Teixeira se juntou ao time de estrelas para contar, em primeira mão, sobre seu papel na próxima novela das nove, de Walcyr Carrasco. "Quem ama, cuida" tem previsão para estrear em 18 de maio de 2026, substituindo "Três Graças" na faixa das 9.

Leandra Leal e Isabelle Drummond serão as vilãs Zila e Naiane, mãe e filha, em "Coração Acelerado", próxima novela das 7. Novela é ambientada no universo do sertanejo.

Leandra Leal e Isabelle Drummond no Upfront Globo 2026 Imagem: Daniela Toviansky/Globo

Jade Picon foi confirmada como a vilã de "Tudo por Uma Segunda Chance", microdrama produzido pelos Estúdios Globo. Deborah Bloch, destaque como Odete Roitman em "Vale Tudo", também marcou presença.