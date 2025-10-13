Giovanna Nader posa nua em praia que visitou com Gregorio Duvivier

Giovanna Nader, 39, usou as redes sociais para compartilhar uma foto nua em Alter do Chão, no Pará, destino que ela e Gregorio Duvivier, 39, visitaram juntos há uma década.

O que aconteceu

Na nova imagem, Giovanna aparece na areia ao lado das filhas, Marieta, 7, e Celeste, 3. Já na versão original do clique, feita 10 anos antes, a atriz posava sorridente e completamente nua.

Ao publicar as fotos, ela escreveu uma homenagem ao marido, com quem é casada desde então. "Dez anos separam a primeira e a segunda foto, mas o lugar é exatamente o mesmo. Alter do Chão foi a primeira viagem que eu e Greg fizemos quando nos conhecemos e poder voltar com nossas meninas é um sonho realizado e a certeza de que tecemos uma família onde o amor é protagonista. Obrigada, meu amor, pelas nossas meninas, pela nossa família e pelo nosso amor", declarou.

Gregorio Duvivier, conhecido pelo trabalho no coletivo Porta dos Fundos, também compartilhou suas impressões sobre a viagem. "Voltando pra casa depois de uma semana nesse paraíso chamado Alter do Chão. Dessa vez, viemos com as crianças - que nunca vão se esquecer dessa imersão. Cresceram anos numa semana. E nós também. Obrigado a todas as pessoas que cruzaram nosso caminho e nos ensinaram tanta coisa. E viva a Giovanna, melhor companheira de viagem e de vida."