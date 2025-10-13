Ex de Zé Felipe assiste beijo do cantor e Ana Castela na TV; quem é a moça

Isabella Arantes, ex-noiva de Zé Felipe, participou da gravação do Passa ou Repassa (SBT) em que o músico e Ana Castela se beijaram.

Quem é a influenciadora

Ela é a atual namorada de Gabriel Medina. Eles assumiram o relacionamento em agosto, após meses de rumores nas redes sociais.

Modelo é assistente de palco do Domingo Legal. A influenciadora também foi integrante do balé do Faustão (Globo).

Zé Felipe e Isabella Arantes Imagem: Reprodução/Instagram

Isabella foi noiva de Zé Felipe. O namoro começou em março de 2019. No final do mesmo ano, o músico pediu a bailarina em casamento. A relação acabou no início de 2020.

Ela disse que foi traída pelo artista. "Depois de eu levar uns chifres, era o mínimo que eu poderia fazer", disse a moça, sobre aproveitar a vida de solteira, à época.

Gabriel Medina e Isabella Arantes na NFL em São Paulo Imagem: Brazil News

Suposto envolvimento com Medina já tinha causado rixa com Neymar e Zé Felipe em 2019. Na época, o jogador de futebol publicou fotos com Isa e Medina logo após o namoro ser anunciado, o que foi visto como provocação. Zé Felipe chegou a ironizar o fato de Neymar não ter bola de ouro.

Dona de uma marca de biquíni, a assistente de palco acumula mais de 1,1 milhão de seguidores no Instagram. Ela também é musa do Salgueiro.