'Êta Mundo Melhor!' hoje (13): veja resumo do capítulo desta segunda-feira

Candinho (Sérgio Guizé) em Êta Mundo Melhor! - Reprodução/Globo
Candinho (Sérgio Guizé) em Êta Mundo Melhor! Imagem: Reprodução/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

13/10/2025 08h44

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta segunda-feira (13) em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).

O que vai acontecer

Dita alerta Candinho sobre seu mau pressentimento. Inês e Sandra planejam roubar as joias de Candinho. Araújo expulsa Olga de sua casa. Estela confessa a Túlio que teme não recuperar sua memória. Maria Divina confronta Francine. Celso confessa a Candinho que mentiu para o primo, e acredita que Sandra não se entregará para a polícia. Paixão afirma que precisa ver a mudança de Ernesto. Estela questiona Túlio sobre sua esposa. Sandra ameaça Candinho com uma arma, e Dita chega na hora.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

