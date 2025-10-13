Após causar caos em A Fazenda, peoa assume favoritismo em enquete UOL
Depois de se envolver em diversas tretas com os peões, Yoná assumiu a liderança da enquete UOL que mede o favoritismo dos peões de A Fazenda 2025 (Record).
O que aconteceu
Em parcial coletada às 21h20 (Brasília) de hoje, Yoná liderava a parcial. A advogada somava 26,43% dos votos.
Em segundo lugar, Wallas estava bem próximo da peoa. O cantor aparecia com 22,04%.
O Top 3 da temporada seria fechado com Rayana Figliuzzi. A namorada de Belo somava 18,36% dos votos.
Dudu Camargo aparecia em quarto, como último a somar dois dígitos. O apresentador aparecia com 10,54%.
Os demais peões somavam menos de 10%.
