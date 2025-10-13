Topo

Entretenimento

Após causar caos em A Fazenda, peoa assume favoritismo em enquete UOL

A Fazenda 2025: Yoná assume favoritismo em enquete - Reprodução/RecordPlus
A Fazenda 2025: Yoná assume favoritismo em enquete Imagem: Reprodução/RecordPlus
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

13/10/2025 21h47

Depois de se envolver em diversas tretas com os peões, Yoná assumiu a liderança da enquete UOL que mede o favoritismo dos peões de A Fazenda 2025 (Record).

O que aconteceu

Em parcial coletada às 21h20 (Brasília) de hoje, Yoná liderava a parcial. A advogada somava 26,43% dos votos.

Relacionadas

A Fazenda: Sem cueca, Dudu Camargo se descuida e mostra demais

Michelle Barros assume para peão: 'Estamos apaixonados'

Rayane exibe seios após provocações sobre Belo em A Fazenda: 'Peladona'

Em segundo lugar, Wallas estava bem próximo da peoa. O cantor aparecia com 22,04%.

O Top 3 da temporada seria fechado com Rayana Figliuzzi. A namorada de Belo somava 18,36% dos votos.

Dudu Camargo aparecia em quarto, como último a somar dois dígitos. O apresentador aparecia com 10,54%.

Os demais peões somavam menos de 10%.

A Fazenda 2025 - enquete UOL: quem é o mais odiado após 3ª eliminação?

Resultado parcial

Total de 2512 votos
16,52%
Divulgação/Record
4,94%
Divulgação/Record
0,72%
Divulgação/Record
1,27%
Divulgação/Record
1,75%
Divulgação/Record
5,93%
Divulgação/Record
1,43%
Divulgação/Record
1,75%
Divulgação/Record
1,75%
Divulgação/Record
2,55%
Divulgação/Record
1,83%
Divulgação/Record
1,43%
Divulgação/Record
1,75%
Divulgação/Record
1,83%
Divulgação/Record
6,97%
Divulgação/Record
14,61%
Divulgação/Record
2,23%
Divulgação/Record
6,93%
Divulgação/Record
2,35%
Divulgação/Record
2,59%
Divulgação/Record
1,83%
Divulgação/Record
1,91%
Divulgação/Record
15,13%
Divulgação/Record
Ver resultado parcial

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Entretenimento

Globo reúne atrizes e revela detalhes de próximas novelas

Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 14/10 a 18/10

Apple TV+ faz mudança sutil no nome

Após causar caos em A Fazenda, peoa assume favoritismo em enquete UOL

Eduardo Sterblitch e Tatá Werneck vão fazer novo humorístico no Multishow

Rayane exibe seios após provocações sobre Belo em A Fazenda: 'Peladona'

Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 14/10 a 25/10

Capa de livro brasileiro é eleita uma das 50 melhores do ano, segundo instituto americano

Cadê barriga de grávida de Fátima em Vale Tudo? Ela surge em cena aguardada

Reação de Mano Brown ao ver Péricles cantar 'Lucidez' chama atenção de fãs

Michelle Barros assume para peão: 'Estamos apaixonados'