Elijah Wood diz que novo 'O Senhor dos Anéis' resgatará espírito original

O Senhor dos Anéis Imagem: Reprodução/O Senhor dos Anéis
13/10/2025 15h53

Durante uma conferência na DesertCon, no México, Elijah Wood, 44, que interpretou Frodo, adiantou que o projeto do filme "The Hunt for Gollum", previsto para dezembro de 2027, é mais do que uma simples continuação.

O que aconteceu

O ator afirmou que o novo longa pretende resgatar o mesmo espírito que conquistou o público no início dos anos 2000, equilibrando nostalgia e inovação. Só para lembrar, já se passaram mais de 20 anos desde que a trilogia O "Senhor dos Anéis" foi lançada.

Wood revelou ainda o entusiasmo de voltar a trabalhar novamente com toda a equipe original e retornar às locações icônicas da saga. Segundo ele, o time criativo original está se reunindo, o que torna o projeto ainda mais emocionante.

O grupo de mentes por trás de 'O Senhor dos Anéis' — Fran, Peter, Philippa — está muito envolvido. E, além disso, os mesmos diretores de arte. As filmagens serão na Nova Zelândia, então haverá muita continuidade com todas as pessoas que fizeram parte de 'O Senhor dos Anéis', e isso me entusiasma demais. Elijah Wood

Embora "O Hobbit" tenha dividido opiniões, "The Hunt for Gollum" parece seguir outro caminho. O foco, desta vez, está menos no espetáculo e mais no reencontro com a essência que fez da trilogia um marco cinematográfico.

A história se passa pouco antes dos eventos de "O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel" (2001). Ela explora a missão de Gandalf e Aragorn para capturar Gollum e impedir que ele revele informações cruciais a Sauron.

Elijah Wood destacou o entusiasmo nos bastidores: "Parece como colocar aquela velha máquina para funcionar novamente, mas com todas as pessoas certas." A frase reflete a expectativa de que este filme pode ser o verdadeiro retorno à Terra-média que os fãs aguardavam.

