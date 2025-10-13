Topo

Eduardo Sterblitch e Tatá Werneck vão fazer novo humorístico no Multishow

Eduardo Sterblitch e Tatá Werneck vão lançar um novo humorístico no Multishow. Batizada de ET, a atração vai estrear em 2026, ainda sem data definida.

A novidade foi anunciada por Sterblitch na noite desta segunda-feira, 13, no Upfront da TV Globo, evento voltado para o mercado publicitário que ocorreu no Auditório Ibirapuera, em São Paulo.

Segundo o ator, ET será um programa clássico de esquetes - como ocorrido no passado com programas de Chico Anysio e Jô Soares. O humorístico terá apenas Sterblitch e Tatá no elenco.

"Máximo de performance que duas pessoas podem fazer, em um ritmo frenético. Só eu e a Tatá, minha amiga, poderíamos fazer isso", disse o ator, que abriu o show do Upfront.

Segundo Sterblitch já foram gravados seis episódios, nos quais eles fizeram cerca de 300 personagens.

