A Fazenda: Sem cueca, Dudu Camargo se descuida e mostra demais

Dudu Camargo, 27, acabou se descuidando dentro da sede de A Fazenda 17 (Record).

O que aconteceu

Na tarde de hoje, o apresentador se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais após um momento inusitado durante sua participação no reality rural. O jornalista, que atualmente ocupa o posto de fazendeiro da semana, foi flagrado pelas câmeras do reality show da Record enquanto usava um roupão e acabou exibindo acidentalmente sua parte íntima.

A cena rapidamente viralizou na internet, gerando uma série de reações e piadas entre os fãs do programa. Usuários no X (antigo Twitter) comentaram: "O carro dos ovos está passando na sua rua."; "Chocado que o Dudu anda sem cueca pela casa."

Além desse incidente, Dudu Camargo também já definiu seu alvo para a formação da Roça da Semana, marcada para próxima terça. Em conversa com Gaby Spanic, Dudu disse que pretende indicar Fernando Sampaio, em solidariedade à atriz venezuelana, que vem enfrentando diversos embates com o ator.

O vídeo foi compartilhado do perfil do X, do peão.