Topo

Entretenimento

A Fazenda: Sem cueca, Dudu Camargo se descuida e mostra demais

Dudu Camargo se descuida em A Fazenda 17 - Reprodução/X
Dudu Camargo se descuida em A Fazenda 17 Imagem: Reprodução/X
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

13/10/2025 18h05

Dudu Camargo, 27, acabou se descuidando dentro da sede de A Fazenda 17 (Record).

O que aconteceu

Na tarde de hoje, o apresentador se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais após um momento inusitado durante sua participação no reality rural. O jornalista, que atualmente ocupa o posto de fazendeiro da semana, foi flagrado pelas câmeras do reality show da Record enquanto usava um roupão e acabou exibindo acidentalmente sua parte íntima.

Relacionadas

Michelle diz que tem sentimentos por Shia em A Fazenda 17: 'Somos adultos'

Michelle diz que tem sentimentos por Shia em A Fazenda 17: 'Somos adultos'

Fernando manda Yoná ir embora de A Fazenda 17: 'Você vai ficar louca aqui

A cena rapidamente viralizou na internet, gerando uma série de reações e piadas entre os fãs do programa. Usuários no X (antigo Twitter) comentaram: "O carro dos ovos está passando na sua rua."; "Chocado que o Dudu anda sem cueca pela casa."

Além desse incidente, Dudu Camargo também já definiu seu alvo para a formação da Roça da Semana, marcada para próxima terça. Em conversa com Gaby Spanic, Dudu disse que pretende indicar Fernando Sampaio, em solidariedade à atriz venezuelana, que vem enfrentando diversos embates com o ator.

O vídeo foi compartilhado do perfil do X, do peão.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Entretenimento

Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 13/10 a 18/10

A Fazenda: Sem cueca, Dudu Camargo se descuida e mostra demais

João Silva e Isabella Kherlakian terminam namoro após três meses juntos

Lellê muda o visual, raspa os cabelos e ganha elogios: 'Deusa'

Sem amante: detalhe importante muda final de Leila no remake de 'Vale Tudo'

Mama Bruschetta sofre acidente doméstico

Brian May revela qual foi o sucesso do Queen que 'rachou' membros da banda

Detetive de cena crucial de Vale Tudo revela detalhe do roteiro que recebeu

Homem mora com boneco realista do ator Henry Cavill

Maroon 5 fará show gratuito em São Paulo

Repórter fica no meio do tiroteio e apresentador se desespera: 'Se abaixa'