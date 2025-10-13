Topo

'Dona de Mim' hoje (13): veja resumo do capítulo desta segunda-feira

Ricardo (Marcos Pasquim) em "Dona de Mim" - Manoella Mello/Globo
Ricardo (Marcos Pasquim) em 'Dona de Mim' Imagem: Manoella Mello/Globo
Colaboração para Splash, em São Paulo

13/10/2025 09h20

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta segunda-feira (13) em "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Lucas despista Ryan, e Bárbara fecha o contrato de patrocínio com Heidegger, que decide investir na lutadora e em Lucas. Ayla sofre ao saber que Filipa e Jaques estão juntos. Jeff pede Stephany em namoro. Ryan pressiona Lucas a fazer exame toxicológico. Marlon ajuda Alan a se reaproximar de Jussara. Claudinei alerta Walkíria sobre o paradeiro de Vanderson. Marlon impede Pompeu de cometer uma injustiça contra Aldemir. Samir e Ricardo anunciam a Samuel que as novas peças da Boaz podem ter sido feitas ilegalmente.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

