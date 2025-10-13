Terror com crianças e comédia de bilionários: as estreias da semana

Se a pergunta "o que ver?" já ecoou pela sua sala nesta semana, a resposta está prestes a chegar. Prepare a pipoca e ajuste a iluminação, porque o universo do entretenimento está repleto de lançamentos imperdíveis.

Das produções do terror nos cinemas, como "Telefone Preto 2", às séries de comédia que são o antídoto perfeito para noites de streaming no sofá, como a nova temporada de "Fortuna", preparamos um guia diversificado para todos os gostos. Seja qual for seu humor, da tensão arrepiante ao riso garantido, estas dicas vão transformar sua indecisão em maratonas inesquecíveis.

Quarta (15/10)

"Fortuna", 3ª temporada (Apple TV+)

A comédia "Fortuna" retorna para sua 3ª temporada com Molly Wells (Maya Rudolph) lidando com as consequências de sua promessa de doar toda a sua fortuna de US$ 87 bilhões. Após fugir de jato no final da última temporada para escapar da pressão de outros bilionários e de sua complicada relação com Arthur, a nova temporada acompanhará as aventuras do grupo excêntrico de sua fundação filantrópica. O elenco principal retorna, com várias participações especiais confirmadas.

Quinta (16/10)

"Nossa Culpa" (Prime Video)

Quatro anos de distância não foram suficientes para apagar o passado. Noah e Nick se reencontram em um cenário de tensão máxima: o casamento de seus melhores amigos. Forçados a enfrentar as feridas não cicatrizadas e uma química inegável que permanece viva, o ex-casal se vê em uma encruzilhada. Eles lutam contra o desejo e o rancor, questionando se o amor mais intenso de suas vidas é também sua maior culpa. Até onde se pode fugir de uma paixão que nunca verdadeiramente acabou?

"A Diplomata, 3ª temporada" (Netflix)

A ambição de Kate a leva a um jogo perigoso: ela acusa a vice-presidente Grace Penn de terrorismo para tomar seu cargo. No entanto, seu plano se transforma em um pesadelo quando o presidente é assassinado, e todas as evidências começam a apontar para um suspeito chocante: seu próprio marido, Hal Wyler. Presa entre a lealdade conjugal e a busca pela verdade, Kate precisa navegar por uma conspiração mortal que pode destruir tudo o que ela construiu.

"Cenas de um Crime" (HBO Max)

Com oito episódios,"Cenas de um Crime" é um thriller policial que mergulha em um assassinato repleto de mistério. A morte de um grande empreiteiro durante uma reunião familiar em uma mansão isolada coloca os detetives André (Fabrício Boliveira) e Bárbara (Débora Nascimento) - um par profissional recentemente separado - a frente do caso. A situação se agrava quando um deslizamento de terra deixa todos ilhados no local, transformando a investigação em uma corrida contra o tempo: ninguém pode sair até que o assassino seja encontrado.

'Cenas de um Crime' chega à HBO Max Imagem: Divulgação/ HBO Max

"O Telefone Preto 2" (Cinema)

Em "O Telefone Preto 2", Finney tenta superar o trauma de ter escapado do assassino O Pegador. Quatro anos depois, sua irmã Gwen começa a receber chamadas assustadoras em seus sonhos por meio do telefone preto, com visões de três garotos em perigo no acampamento Alpine Lake. Para investigar, ela convence Finney a ir até o local durante uma tempestade de neve. Lá, os irmãos descobrem uma ligação perturbadora entre sua família e o assassino, que agora está mais poderoso após a morte. Finney precisa enfrentar esse mal novamente para proteger Gwen e encerrar de vez essa ameaça.

"O Bom Bandido" (Cinema)

Baseado em uma história real, o filme acompanha Jeffrey Manchester (Channing Tatum), conhecido como "Ladrão do Telhado", após ser preso por invadir mais de 60 estabelecimentos — a maioria franquias do McDonald's. A trama ganha um novo rumo quando ele consegue escapar da polícia e passa a viver escondido dentro de uma loja de departamentos. Lá, conhece Leigh (Kirsten Dunst) e se vê dividido entre um amor inesperado, uma vida dupla e os segredos de um passado que insiste em persegui-lo.

"Depois da Caçada" (Cinema)

Em "Depois da Caçada", Alma Imhoff (Julia Roberts) é uma professora universitária dedicada cuja vida é abalada quando sua aluna prodígio, Maggie Price (Ayo Edebiri), faz uma grave denúncia contra o colega de trabalho Hank Gibson (Andrew Garfield). Enquanto enfrenta esse desafio profissional e moral, Alma se vê forçada a proteger um segredo obscuro de seu próprio passado, que ameaça emergir e destruir tudo o que construiu.

Sexta (17/10)

"O Lendário Martin Scorsese" (Apple TV+)

Esta série documental traça um retrato íntimo de Martin Scorsese por meio de sua obra, explorando como suas experiências pessoais moldaram sua visão cinematográfica. Com acesso inédito a seus arquivos privados e depoimentos do próprio diretor, a produção reúne ainda entrevistas com grandes nomes como Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, Steven Spielberg e Jodie Foster, além de familiares e colaboradores. Dirigida por Rebecca Miller, a série percorre toda a trajetória do cineasta — dos curtas na universidade aos filmes que marcaram o cinema —, investigando seus temas recorrentes, como a luta entre o bem e o mal na condição humana.