Diane Keaton: O que se sabe sobre a morte da atriz

Diane Keaton durante a pré-estreia do filme "Poms", em Los Angeles - Rachel Luna/Getty Images/AFP
Diane Keaton durante a pré-estreia do filme "Poms", em Los Angeles Imagem: Rachel Luna/Getty Images/AFP

13/10/2025 15h01

A causa da morte de Diane Keaton, atriz vencedora de um Oscar e veterana de Hollywood, no último sábado (11) ainda é mistério. Algumas informações da imprensa internacional, no entanto, revelam detalhes sobre o episódio.

Um áudio divulgado pelo TMZ revelou uma ligação de um funcionário do Departamento do Corpo de Bombeiros de Los Angeles durante o resgate da atriz. "Resgate 19, pessoa caída", dizia o funcionário.

Diane, que tinha 79 anos, foi socorrida em casa e levada ao hospital, onde morreu, segundo o TMZ. Um porta-voz da família divulgou um comunicado pedindo privacidade, sem fornecer mais detalhes.

A revista norte-americana People conversou com uma pessoa próxima à atriz, que falou sobre o episódio de forma anônima: "Ela piorou de forma muito súbita, foi algo de partir o coração de todos que a amavam. Foi inesperado, especialmente para alguém tão espirituosa e com tanta força".

Outra fonte acrescentou: "Até alguns meses atrás, ela saía para passear com seu cão todos os dias. Geralmente se vestia da mesma forma, com chapéu e óculos escuros, independentemente do clima".

Conhecida especialmente por seu papel em comédias românticas e em filmes do diretor (e ator) Woody Allen, Diane Keaton chegou a receber um Oscar por "Noivo Neurótico, Noiva Nervosa" (1977).

