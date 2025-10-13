Topo

Detetive de cena crucial de Vale Tudo revela detalhe do roteiro que recebeu

Fifo Benicasa e Claudio Jaborandy como detetive e delegado em "Vale Tudo"; ao lado; Odete (Debora Bloch) após levar tiro - Fábio Rocha/TV Globo e Reprodução
Fifo Benicasa e Claudio Jaborandy como detetive e delegado em 'Vale Tudo'; ao lado; Odete (Debora Bloch) após levar tiro Imagem: Fábio Rocha/TV Globo e Reprodução
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

13/10/2025 17h08

O remake de "Vale Tudo" chega ao fim nesta sexta-feira (17), e o mistério sobre quem matou Odete Roitman (Debora Bloch) segue em aberto. Intérprete do investigador Alcides, Fifo Benicasa falou sobre as cenas que gravou.

O que aconteceu

Alcides e o delegado Mauro (Claudio Jaborandy) continuam na busca pelo assassino de Odete. Os dois estiveram no local do crime, o quarto da executiva da TCA no Copacabana Palace, e viram todos os detalhes, como as marcas de tiro e o cadáver.

Fifo Benicasa contou como é participar de um momento tão marcante da teledramaturgia brasileira. "É incrível fazer parte disso! Ninguém sabe quem matou. Eles terem conseguido segurar esse segredo a 'sete chaves' nos dias de hoje é de aplaudir de pé. Isso mantém a magia da história", afirmou o ator à revista Quem.

O artista contou que o sigilo nas gravações foi total. "Os textos foram enviados separadamente. Não sabemos o que acontece nas cenas das quais não fazemos parte", revelou.

Questionado sobre o desfecho do crime, Fifo preferiu manter o suspense. "Mas se souber qualquer coisa, me avisa! Qualquer pista nesse momento é de extrema importância!! (risos)", brincou à mesma publicação.

Por ora há cinco suspeitos principais e Heleninha (Paolla Oliveira) será presa. Para tentar proteger a sobrinha, Celina (Malu Galli) se entregará à polícia.

Além da novela, Fifo também está no elenco da série Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente, da HBO. Na produção, ele interpreta o introspectivo Humberto. Formado pela Casa das Artes de Laranjeiras (CAL) e pela Oficina de TV da Fundação Cesgranrio,

