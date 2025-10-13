Topo

Vale Tudo: Consuêlo ganha destaque inédito no final e honra desejo de Odete

Belize Pombal e Débora Bloch são Consuêlo e Odete em 'Vale Tudo' Imagem: Fábio Rocha/Victor Pollak/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

13/10/2025 16h04

O capítulo desta segunda-feira (13) de "Vale Tudo" mostrará uma mudança intensa na trama de Consuêlo (Belize Pombal). Entenda o que acontecerá.

A virada de Consuêlo

Cautelosa, Consuelo (Belize Pombal) se destaca no episódio ao investigar um possível esquema de fraudes na companhia aérea. Com faro apurado, ela começa a conectar informações que podem comprometer Marco Aurélio (Alexandre Nero).

Personagem se torna peça-chave na prisão do novo CEO da corporação. Enquanto isso, Marco Aurélio age nos bastidores para manipular a chegada de um novo diretor e garantir o controle da TCA.

As ações sorrateiras do executivo devem ser desmascaradas nos últimos capítulos. Com Consuêlo cada vez mais próxima de encontrar provas das irregularidades, o personagem deve ser abordado pela polícia enquanto tenta fugir do Brasil.

Semanas atrás, Alexandre Nero e Carolina Dieckmmann gravaram cenas da prisão do casal antes de embarcarem em um jatinho. No entanto, ainda há a chance desse ser somente um dos finais gravados, podendo ser o escolhido ou não para ir ao ar.

Na primeira versão, Consuêlo não teve esse papel de investigar Marco Aurélio. Além disso, o crápula não foi preso, mas conseguiu fugir do País ao lado de Leila impunemente.

Também no capítulo de hoje

Maria de Fátima (Bella Campos) tenta se adaptar à nova rotina em uma padaria, onde a impaciência e o temperamento explosivo colocam seu novo emprego em risco. Já Raquel (Taís Araujo) aparece reunida com sua equipe no restaurante Paladar, enfrentando novos desafios profissionais e pessoais.

Além disso, o público acompanha o flashback tenso entre Odete (Debora Bloch) e Heleninha (Paolla Oliveira). As lembranças vão reacender o mistério sobre a morte da empresária, uma outra trama ganha força dentro da TCA.

