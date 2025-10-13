Raiva e choro: o papo de camarim entre Chris Flores e a grávida de Taubaté

Chris Flores, 47, estreia hoje como apresentadora do "Melhor da Tarde" (Band) ao lado de Léo Dias e JP Vergueiro. Com mais de 20 anos de experiência na TV, a jornalista, que já trabalhou em Record e SBT, contou bastidores de um momento constantemente lembrado nas redes sociais: a entrevista com Maria Verônica Santos, que se tornou conhecida como a Grávida de Taubaté.

Papo de camarim

As duas conversaram antes da participação de Maria Verônica no programa Hoje em Dia, em janeiro de 2012. "Eu já estava um pouco desconfiada. Quando ela chegou para fazer o programa, meu diretor falou: 'Alguma coisa ali não está certa. Você não quer levar ela para o camarim, conversar com ela? De repente ela conversa com você e tal'. Eu aceitei", lembrou Chris em papo exclusivo com Splash.

Ela (Maria Verônica) estava com o marido, com o filho e um amigo, que seria um enfermeiro na época. Eu falei: 'sou jornalista e estou desconfiada sobre a sua barriga. Você tem certeza de que está grávida? Porque eu não queria levar para o ar alguma coisa que não fosse verdade, não vai ser legal para o público'. Eu vi que ela ficou muito nervosa.

Chris Flores

Jornalista detalhou reação da entrevistada. "Eu disse que ia ficar mais tranquila se eu visse a barriga. Ela respondeu: 'não, porque a minha barriga está deformada, nem meu marido está me vendo sem roupas. Estou me escondendo de todo mundo, está muito grande e parece que tem uma queimadura'. Eu tentei com toda a delicadeza e doçura do mundo, mas firme. E ela começou a ficar muito brava comigo, começou a chorar. O filho chorou também."

Ela virou para mim e disse: 'Bem que era melhor ir na Ana Maria Braga'. Eu respondi que talvez tivesse sido mesmo, porque eu estava ali confrontando. No fim, ela não quis mostrar e falou que ia embora, que não ia fazer o programa. Ficou aquela coisa.

Chris Flores

Após o ocorrido, Chris Flores procurou a direção do Hoje em Dia. Apresentadora disse que não viu a barriga, mas que não poderia garantir que a entrevistada não estava grávida. As partes optaram por seguir com a entrevista após Maria Verônica apresentar o teste de gravidez e uma suposta ultrassonografia. "Depois, descobrimos que tudo aquilo era falso", lembrou a apresentadora.

Desde então, a jornalista não voltou a encontrar Maria Verônica. Chris Flores foi convidada para uma gravação de Celso Portiolli com a grávida de Taubaté, mas não esteve presente por precisar passar por uma cirurgia para tratar uma hérnia cervical no mesmo período.

Chris Flores entende de futebol?

Bem-humorada, Chris Flores também relembrou outro famoso meme em que está envolvida. Durante participação no Fofocalizando (SBT) em 2022, a apresentadora foi expressiva no momento em que o repórter João Venturi entrava ao vivo para passar informações sobre a Liga dos Campeões.