Celina confessa que matou Odete: ela fica presa em 'Vale Tudo'?

Malu Galli como Celina em "Vale Tudo" - Reprodução/Globo
Malu Galli como Celina em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo
De Splash, no Rio

13/10/2025 22h36

Em cena que vai ao ar amanhã, Celina dirá ao delegado que ela matou Odete Roitman. Ela é uma das principais suspeitas de matar a vilã no remake de "Vale Tudo"

O que vai acontecer

Celina é presa e recebe visita de Heleninha. No entanto, a irmã de Odete não ficará presa por muito tempo no remake de Manuela Dias. De acordo com apuração de Splash, cena que vai ao ar na quarta-feira mostrará Celina em sua mansão ao lado de Esteban em jantar servido por Eugênio.

Próximas cenas mantém o mistério: quem matou Odete Roitman? Atualmente, são cinco suspeitos: além de Celina, Heleninha, Cesar, Fátima e Marco Aurélio são os principais suspeitos. No entanto, teorias em redes sociais colocam outros nomes como possíveis assassinos.

Confira o que acontece nos últimos capítulos de "Vale Tudo" aqui!

* Em atualização

