Topo

Entretenimento

Capa de livro brasileiro é eleita uma das 50 melhores do ano, segundo instituto americano

São Paulo, 13

13/10/2025 19h48

O designer carioca Leonardo Iaccarino teve um de seus trabalhos reconhecidos como as 50 melhores capas de livros do ano, segundo o American Institute of Graphic Design (AIDA). O trabalho que conquistou o feito é a edição brasileira da biografia Lou Reed - O Rei de Nova York, de Will Hermes (editora BestSeller).

A capa premiada traz uma sobreposição de acetato transparente envolvendo a imagem do artista nova-iorquino, considerado um dos mais influentes da história da música. O amarelo é uma referência à banana do disco The Velvet Underground & Nico, em capa concebida por Andy Warhol.

"Cada projeto é uma tentativa de transformar o livro em uma experiência sensorial", afirmou Iaccarino, em comunicado enviado à imprensa. "Saber que leitores e jurados são tocados por esse olhar é profundamente gratificante."

O carioca também foi premiado recentemente pelo mesmo trabalho no Latin American Design Awards 2025, premiação realizada em Cuzco, no Peru. Ele também criou as capas de Tudo é Rio, A Biblioteca da Meia-Noite, entre outras.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Entretenimento

Capa de livro brasileiro é eleita uma das 50 melhores do ano, segundo instituto americano

Cadê barriga de grávida de Fátima em Vale Tudo? Ela surge em cena aguardada

Reação de Mano Brown ao ver Péricles cantar 'Lucidez' chama atenção de fãs

Michelle Barros assume para peão: 'Estamos apaixonados'

Eliana confirma estreia na Globo aos domingos em 2026: 'Estou ansiosa'

Salvador: personagem chega no final de 'Vale Tudo' e muda a vida de Raquel

Seminu, Cauã Reymond faz ensaio sensual inspirado em César Ribeiro

Resumo da novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 14/10 a 25/10

Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 13/10 a 18/10

A Fazenda: Sem cueca, Dudu Camargo se descuida e mostra demais

João Silva e Isabella Kherlakian terminam namoro após três meses juntos