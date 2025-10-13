Cadê barriga de grávida de Fátima em Vale Tudo? Ela surge em cena aguardada

Esperando um filho de César (Cauã Reymond), Maria de Fátima (Bella Campos) ainda não apareceu com qualquer barriga de grávida. Mas a mudança física já tem data para acontecer.

O que vai acontecer

Fátima começa a trabalhar em uma padaria hoje (13). Seu desempenho será muito questionável, pois tratará os clientes com grosseria e fará "cara feia" para as ordens dos patrões.

Barriga finalmente aparece no capítulo de quarta-feira (15). Ela surge com barriga de sete meses após nova passagem de tempo de quatro meses. Nesse mesmo episódio, Fátima e Raquel (Taís Araújo) aparecem em meio a antigo apartamento de Rubinho vazio.

Fátima dá à luz já no capítulo seguinte, de quinta (16). O bebê se chamará Salvador, em homenagem ao avô dela e pai de Raquel. Nesse mesmo capítulo, Solange (Alice Wegmann) dá à luz gêmeos.

No penúltimo capítulo, Fátima toma uma decisão sobre o bebê. Ela alegará que não tem as condições necessárias de cuidar do filho e o deixará com Raquel, que criará a criança.

A ausência de barriga de grávida da personagem tem sido motivo de comentários na web. Porém, forem considerados os quatro meses que se passarão, na atual fase ela ainda está com três meses de gestação, justificando a pouca mudança física.