De biquíni, Bruna Griphao mostra abdômen definido em clínica de estética

Bruna Griphao dá close no corpo em clínica de estética - Reprodução/Instagram
Bruna Griphao dá close no corpo em clínica de estética Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em Salvador

13/10/2025 11h22

Bruna Griphao, 26, compartilhou um vídeo mostrando as curvas do corpo em uma clínica de estética.

O que aconteceu

Nas imagens, a artista aparece usando um biquíni preto enquanto mostra o abdômen preferido. "Amo aqui", escreveu marcando uma clínica de estética.

Bruna Griphao dá close no corpo em ida a uma clínica de estética - Reprodução/Instagram - Reprodução/Instagram
Bruna Griphao dá close no corpo em ida a uma clínica de estética
Imagem: Reprodução/Instagram
Imagem: Reprodução/Instagram

Griphao não revelou qual procedimento pretende fazer, mas tem o costume de realizar massagens modeladoras, um dos serviços oferecidos no local.

No último final de semana, a atriz foi criticada ao posar com um vestido no casamento de Lexa e Ricardo Vianna. Griphao concordou com as críticas e disse que o vestido era horrível.

