Topo

Entretenimento

Bruna Biancardi posta foto beijando Neymar em meio a rumores de crise

Bruna Biancardi publica foto beijando Neymar após rumores de crise - Reprodução/Instagram @brunabiancardi
Bruna Biancardi publica foto beijando Neymar após rumores de crise Imagem: Reprodução/Instagram @brunabiancardi
do UOL

De Splash, em São Paulo

13/10/2025 13h37

Em meio a rumores de uma crise no relacionamento, Bruna Biancardi publicou uma foto beijando Neymar.

O que aconteceu

Bruna incluiu o registro em um "carrossel" de fotos do aniversário da primogênita do casal, Mavie. A festa de 2 anos de Mavie aconteceu no dia 2 de outubro.

Bruna e Neymar estariam em crise, segundo jornal

Os problemas teriam começado quando Biancardi rebateu Virginia, 26, sobre uma ligação que a influenciadora fez para Neymar de madrugada. "O que uma mulher casada está ligando para um homem casado às 2h da manhã?", questionou Bruna. A dona da WePink tentou se desculpar, mas o fato de comentar o caso em entrevista a Leo Dias foi a gota d'água para Biancardi. As informações são do jornal Extra.

Os dois estariam mais reclusos e teriam cortado a interferência dos amigos no relacionamento. Neymar também não quer mais a presença de muitos amigos em suas casas, diz o jornal.

A missionária Adenácia Anastácia, antes presente quando o casal estava em crise, não faz mais parte da vida particular de Neymar e Bruna. Ela conheceu a família por meio de Rafaella e costumava aparecer em momentos como feriados e fins de semana em Mangaratiba. Após meses sem ir para Santos, ela esteve no aniversário de Mavie, mas foi embora no dia seguinte.

Após a traição de Neymar vir à tona em 2023, a missionária foi importante na reconciliação dos dois. Seguidores notaram o afastamento: "Saudades de ver você com a Bruna e Mavie."

Neymar foi para Mangaratiba com os "parças", e Bruna não apareceu. O jogador foi para lá na sexta-feira (10), onde confraternizou com os amigos. No sábado, esteve em um evento da Kings League, saiu de Mangaratiba de jato, foi para o Rio e, de lá, voltou para sua casa em Santos.

A pouca interação do casal no final de semana do Dia das Crianças chamou atenção. Quando Neymar retornou a Santos, Bruna foi a um jantar com amigas e, no domingo, participou da inauguração de um novo brinquedo no Beto Carrero, sem as filhas. A influenciadora também não usou as aeronaves do marido e voltou para Santos de carona, em uma aeronave dos sócios do sogro.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Entretenimento

A Fazenda: Saory entrega erro da produção ao relatar conversa sem microfone

Alexandre Nero palpita sobre assassino de Odete Roitman em 'Vale Tudo'

Virginia Fonseca e Vini Jr. voltaram a conversar após fim do relacionamento

Gloria Vanique revela crise de burnout: 'Achei que fosse parada cardíaca'

Desta vez, Mário Sérgio não vai perturbar o final de Afonso em 'Vale Tudo'

Gilberto Gil processa padre que debochou de Preta Gil logo após morte de cantora

Bruna Biancardi posta foto beijando Neymar em meio a rumores de crise

Idols reféns: o delírio de posse que a indústria normalizou

Quarta temporada de Bridgerton ganha data de estreia

Odete Roitman morreu ou não? Ex-delegado responde em análise de 'Vale Tudo'

2 'bênçãos' acontecem após Fátima virar atendente de padaria em 'Vale Tudo'