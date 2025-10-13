Brian May revela qual foi o sucesso do Queen que 'rachou' membros da banda

Em entrevista à revista Guitar Player, Brian May, 78, contou que o Queen nunca foi uma banda acomodada e tinha uma regra de ouro: evitar a repetição.

O que aconteceu

Segundo o guitarrista, a busca constante por inovação levou o quarteto a explorar novas sonoridades, estilos e técnicas de gravação. Essa ousadia gerou sucessos atemporais — e também momentos de tensão entre os integrantes.

Tínhamos essa ideia de que nunca deveríamos nos repetir, então nos colocamos deliberadamente em diferentes situações de composição e gravação, apenas para continuar avançando e quebrando quaisquer barreiras que pudessem parecer existir. Brian May

Entre os desafios enfrentados pela banda, May citou o impacto de "Another One Bites the Dust", lançada em 1980. O hit, com forte influência do funk e da disco music, representava uma guinada radical em relação ao rock grandioso que marcava o Queen até então.

Segundo o músico, Roger Taylor, baterista do grupo, não se sentia muito confortável com aquela música, e havia uma razão técnica e estética. "Ele não queria que sua bateria soasse daquele jeito", revelou May.

A ideia, no entanto, foi abraçada com entusiasmo pelo baixista John Deacon, autor da faixa, e por Freddie Mercury, que enxergaram no som minimalista e dançante uma oportunidade de expandir o alcance da banda. O resultado? Um dos maiores sucessos da carreira do Queen.

Brian May vê nesse desconforto uma lição valiosa — não apenas para músicos, mas para qualquer artista: é fora da zona de conforto que surgem as grandes transformações. "Senti que outra barreira foi quebrada", disse ele, resumindo em uma frase o que talvez seja a essência do Queen: ousar, arriscar e reinventar.