Apple TV+ faz mudança sutil no nome

13/10/2025 21h56

A Apple alterou o nome da plataforma de streaming da empresa, rebatizando o serviço conhecido como Apple TV+. A partir desta segunda-feira, 13, ele agora será chamado apenas de Apple TV.

O anúncio foi revelado sem alarde em um texto sobre a chegada de F1: O Filme ao catálogo do aplicativo, prevista para o dia 12 dezembro. "Apple TV+ agora é simplesmente Apple TV, com uma identidade nova vibrante", diz o texto.

A mudança foi tão repentina que, até o momento da publicação deste texto, os sites da empresa que listam a plataforma em seus conteúdos ainda não trocaram a nomenclatura antiga pela nova. Na página brasileira, por exemplo, todo o material segue chamando o serviço pelo nome original.

