Topo

Entretenimento

Ana Castela e Zé Felipe se beijam publicamente e atualizam relação

São Paulo

13/10/2025 10h45

Ana Castela e Zé Felipe protagonizaram o primeiro beijo em público nos bastidores da gravação do Domingo Legal, no SBT. A aproximação entre os dois tem chamado a atenção desde o início da divulgação da parceria musical Sua Boca Mente, lançada no último dia 2.

No Instagram, o perfil oficial do programa compartilhou imagens do momento e escreveu: "Uma imagem vale mais que mil palavras, né?". A participação dos cantores na atração vai ao ar no próximo domingo, 19.

Em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do Metrópoles, Ana Castela comentou sobre o envolvimento com o filho de Leonardo. "A gente está se conhecendo, sim. Isso não dá para negar. A internet toda está sabendo", afirmou.

A cantora destacou ainda que, apesar da proximidade, os dois não estão namorando. "A internet gosta muito de pular etapas. Aparece uma foto e já dizem que estamos namorando. Estamos nos conhecendo e não vamos pular etapas. Está sendo muito legal", explicou.

Em maio, Zé Felipe anunciou o divórcio da influenciadora Virginia Fonseca, com quem foi casado por quatro anos e tem três filhos.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Entretenimento

De biquíni, Bruna Griphao mostra abdômen definido em clínica de estética

Por que Wagner Moura se afastou das novelas? Ator explica

João Gomes reencontra professora na plateia de show, se emociona e agradece

Ana Castela e Zé Felipe se beijam publicamente e atualizam relação

Mamma Bruschetta sofre acidente doméstico e é socorrida por bombeiros

Debora Bloch recebe homenagem e se emociona em encontro com o pai

Neymar e Biancardi estariam em crise após briga com Virginia, diz jornal

A Fazenda: Carol Lekker se envolve em brigas e público pede por expulsão

Giovanna Nader posa nua em praia que visitou com Gregorio Duvivier

Ex de Zé Felipe assiste beijo do cantor e Ana Castela na TV; quem é a moça

Tráfico humano e príncipe: as 2 mudanças no final de Fátima em 'Vale Tudo'