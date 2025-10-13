Topo

Alexandre Nero palpita sobre assassino de Odete Roitman em 'Vale Tudo'

Marco Aurélio (Alexandre Nero) opina sobre assassino de Odete (Debora Bloch) em "Vale Tudo" - Reprodução/Globo
Marco Aurélio (Alexandre Nero) opina sobre assassino de Odete (Debora Bloch) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

13/10/2025 14h45

Alexandre Nero, 55, deu seu palpite sobre a morte de Odete Roitman (Debora Bloch) em "Vale Tudo" (Globo).

O que aconteceu

O ator foi questionado sobre o assassino da vilã. A pergunta foi feita ontem, durante o Domingão com Huck.

De acordo com ele, acha que seu personagem, Marco Aurélio, matou a magnata. "Tenho certeza de que ele matou. [Não gostaria que ele fosse] preso. Preso, não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa", brincou.

No X (antigo Tiwtter), Alexandre Nero até zombou da situação e se comparou com um ex-candidato à presidência do Brasil. "Estou tipo o Padre Kelmon. Sei que não vou ganhar… mas estou fazendo minha campanha, né?", ressaltou.

vale tudo - Reprodução/X - Reprodução/X
Alexandre Nero brinca sobre morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo'
Imagem: Reprodução/X

