A Fazenda: Saory entrega erro da produção ao relatar conversa sem microfone

Saory relata conversa sem microfone com outros peões - Reprodução/X
Saory relata conversa sem microfone com outros peões Imagem: Reprodução/X
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

13/10/2025 14h47

Saory, 26, acabou entregando que ela e seus colegas conversaram sem microfone e não tomaram punição.

O que aconteceu

Em conversa com Matheus na cozinha, a modelo relembrou um papo que teve com ele, Duda e Dudu Camargo, todos sem microfone, o que seria infringir uma regra do reality rural, gerando punição. Porém, isso não aconteceu.

A influenciadora se demonstrou surpresa pelo fato da produção não ter feito nada. "Uai, não entendi", disse ela, baixinho, há que Walério e Martina estavam próximos.

Isso porque, recentemente, Saory fez a casa toda ser punida por ter esquecido de colocar o microfone durante o trato dos animais. "Eu tomei e 'ela' não tomou", apontou a peoa.

