Zé Felipe assiste a show de Ana Castela 'escondido' em São Paulo

Zé Felipe, 27, acompanhou Ana Castela, 21, em um show em São Paulo. O cantor assistiu à apresentação nos bastidores.

O que aconteceu

Zé estava discreto nos bastidores. Ele estava acompanhado do amigo, João Victor Cocá, e de Odorico Reis e Gabriel Vetuche, amigos de Ana.

Zé Felipe assistindo show de Ana Castela Imagem: Manuela Scarpa/Brazil News

Antes, os dois posaram agarradinhos. Eles estavam no apartamento de Leonardo em São Paulo.

Zé Felipe e Ana Castela agarradinhos em foto no Instagram Imagem: Reprodução

Um romance é especulado. Há vários dias eles têm compartilhado fotos juntos e em clima de romance. Porém, o que para muitos fãs seria indicativo de namoro, há quem especule ser apenas marketing para divulgar a parceria musical deles, "Sua Boca Mente".

Zé Felipe está oficialmente solteiro desde o fim do casamento com Virginia Fonseca. Recentemente, o cantor disse em entrevista que não está namorando, mas ressaltou que o coração está "batendo forte".