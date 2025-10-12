Wallas Arrais vence Prova de Fogo em A Fazenda e pode usar poder de Lampião

Wallas Arrais venceu a Prova de Fogo e conquistou poder para alterar a Roça em A Fazenda 17.

O que aconteceu

Em prova de resistência e equilíbrio de hoje, o cantor garantiu a vitória e o direito de acionar os poderes do Lampião durante a formação da Roça de A Fazenda, com o potencial de mudar o curso da indicação na noite de amanhã.

A disputa, que definiu também os moradores da baia, contou com a participação de oito peões, selecionados por sorteio. A dinâmica consistia em girar uma bola em um recipiente circular sem a deixar cair. A transmissão ao vivo foi realizada pelo RecordPlus, que exibiu somente trechos da competição; a íntegra será apresentada no programa de segunda-feira.

Antes do início da prova, duas alterações foram confirmadas: Carolina Lekker cedeu sua vaga para Wallas Arrais, e Maria Caporusso deu seu lugar a William Guimarães.

A ordem de eliminação da prova determinou os habitantes da baia, que ficam automaticamente sob risco de indicação. A primeira a cair foi Yoná Sousa, seguida por William Guimarães, Martina Sanzi e Toninho Tornado.

Após a saída dos quatro para a baia, Tamires Assis, Nizam Hayek e Matheus Martins foram eliminados em sequência, deixando Wallas Arrais como o último competidor em pé e o vencedor do Lampião.

Com a conquista, Wallas Arrais terá acesso às "chamas" do Lampião, cujos efeitos específicos serão revelados somente no momento da formação da Roça. A jogada do cantor promete influenciar diretamente os planos do fazendeiro da semana, Dudu Camargo, que avalia indicar Fernando Sampaio ou Nizam Hayek para a berlinda. A decisão final e a aplicação do poder de Wallas serão acompanhadas ao vivo pelo público.