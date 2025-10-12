Topo

Entretenimento

Virginia está disposta a dar nova chance a Vini: 'Se for para ser, vai ser'

Virginia está disposta a dar nova chance a Vini Jr. - Reprodução/Instagram/@virginia e @vinijr
Virginia está disposta a dar nova chance a Vini Jr. Imagem: Reprodução/Instagram/@virginia e @vinijr
do UOL

De Splash, em São Paulo

12/10/2025 07h34

Virginia Fonseca, 26, está disposta a dar uma segunda chance a Vini Jr, 25. Os dois estavam "se conhecendo", mas a influenciadora disse que o envolvimento havia acabado após uma modelo vazar conversas com o jogador.

O que aconteceu

Ontem, ela afirmou que aprovou o pedido de desculpas público de Vini. "Eu achei que, por mais que ele tenha errado, ele teve uma atitude de homem em me pedir desculpa, então eu achei legal da parte dele e sou grata. Eu agradeci a ele pelo texto", falou em entrevista ao portal Leo Dias.

Questionada se o buquê de flores que ela postou foi um presente do atleta, Virginia confirmou. Mas ao ser perguntada se isso a deixou balançada, negou. "Não, tô de boa".

Eu acho que a questão agora é: ele vai seguir a vida dele, eu vou seguir a minha e se for para ser, vai ser. Virginia Fonseca a Léo Dias

A repórter perguntou: "você está disposta a tentar?" e Virginia confirmou. "Estou disposta a dar uma segunda chance, mas vamos ver".

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Entretenimento

Virginia está disposta a dar nova chance a Vini: 'Se for para ser, vai ser'

Vencedora do Oscar, Diane Keaton teve parceria com Woody Allen

Gagliasso se emociona com papel de vítima da ditadura após viver torturador

'A obra musical mais bonita que já foi escrita', segundo Dave Grohl

Quem é Manim Vaqueiro, cantor que flertou com Virginia Fonseca

Por que Virginia Fonseca não posta aos domingos?

Mansão de Paolla Oliveira e Diogo Nogueira no Rio tem 1.700 m²; conheça

Caetano Veloso diz que filhos foram 'atraídos' pela igreja evangélica

Ator da premiada série 'Matlock' é demitido por acusação de assédio sexual

José Loreto assume namoro com atriz de 'Vale Tudo'; saiba quem ela é

Bruna Marquezine exibe 'abdômen tanquinho' com look ousado em evento; veja