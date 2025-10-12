Virginia está disposta a dar nova chance a Vini: 'Se for para ser, vai ser'

Virginia Fonseca, 26, está disposta a dar uma segunda chance a Vini Jr, 25. Os dois estavam "se conhecendo", mas a influenciadora disse que o envolvimento havia acabado após uma modelo vazar conversas com o jogador.

O que aconteceu

Ontem, ela afirmou que aprovou o pedido de desculpas público de Vini. "Eu achei que, por mais que ele tenha errado, ele teve uma atitude de homem em me pedir desculpa, então eu achei legal da parte dele e sou grata. Eu agradeci a ele pelo texto", falou em entrevista ao portal Leo Dias.

Questionada se o buquê de flores que ela postou foi um presente do atleta, Virginia confirmou. Mas ao ser perguntada se isso a deixou balançada, negou. "Não, tô de boa".

Eu acho que a questão agora é: ele vai seguir a vida dele, eu vou seguir a minha e se for para ser, vai ser. Virginia Fonseca a Léo Dias

A repórter perguntou: "você está disposta a tentar?" e Virginia confirmou. "Estou disposta a dar uma segunda chance, mas vamos ver".