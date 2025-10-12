Topo

Entretenimento

Virginia diz que beijou 'uma pessoa só' após divórcio de Zé Felipe

Virginia passeia de barco na Espanha - Reprodução/Instagram
Virginia passeia de barco na Espanha Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

De Splash, me São Paulo

12/10/2025 09h35Atualizada em 12/10/2025 09h35

Virginia Fonseca, 26, disse que só beijou uma pessoa após divórcio de Zé Felipe, 27, anunciado em maio. Ela não citou nomes, mas se refere a Vini Jr, 25, a quem estava "conhecendo".

O que aconteceu

A revelação foi feita durante o programa Sabadou Com Virginia (SBT). Giovanna Chaves, uma das convidadas da edição que foi ao ar ontem, perguntou: "Nessa onda solteira você já teve algum contatinho ou contatinhos?" Virginia respondeu:

Só tem um. Depois que fiquei solteira, beijei uma pessoa só. E é só um mesmo. Virginia Fonseca

Ontem, ela afirmou que aprovou o pedido de desculpas público de Vini. "Eu achei que, por mais que ele tenha errado, ele teve uma atitude de homem em me pedir desculpa, então eu achei legal da parte dele e sou grata. Eu agradeci a ele pelo texto", falou em entrevista ao portal Leo Dias.

Questionada se o buquê de flores que ela postou foi um presente do atleta, Virginia confirmou. Mas ao ser perguntada se isso a deixou balançada, negou. "Não, tô de boa".

Eu acho que a questão agora é: ele vai seguir a vida dele, eu vou seguir a minha e se for para ser, vai ser. Virginia Fonseca a Léo Dias

A repórter perguntou: "você está disposta a tentar?" e Virginia confirmou. "Estou disposta a dar uma segunda chance, mas vamos ver".

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Entretenimento

Virginia diz que beijou 'uma pessoa só' após divórcio de Zé Felipe

Bruna Griphao mostra look após vestido polêmico: 'Hoje acertamos?'

Zé Felipe assiste a show de Ana Castela 'escondido' em São Paulo

Virginia está disposta a dar nova chance a Vini: 'Se for para ser, vai ser'

Vencedora do Oscar, Diane Keaton teve parceria com Woody Allen

Gagliasso se emociona com papel de vítima da ditadura após viver torturador

'A obra musical mais bonita que já foi escrita', segundo Dave Grohl

Quem é Manim Vaqueiro, cantor que flertou com Virginia Fonseca

Por que Virginia Fonseca não posta aos domingos?

Mansão de Paolla Oliveira e Diogo Nogueira no Rio tem 1.700 m²; conheça

Caetano Veloso diz que filhos foram 'atraídos' pela igreja evangélica