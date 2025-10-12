Topo

Entretenimento

Vencedora do Oscar, Diane Keaton teve parceria com Woody Allen

São Paulo

12/10/2025 07h15

Diane Keaton, vencedora do Oscar de melhor atriz por seu trabalho em Noivo Neurótico, Noiva Nervosa (1977) morreu, neste sábado, 11, aos 79 anos. A informação foi divulgada pela revista norte-americana "People". A causa da morte e outros detalhes ainda não foram revelados. A família pediu por privacidade, segundo comunicado feito por um porta-voz.

Diane Hall (seu nome de batismo) nasceu em 5 de janeiro de 1946, no Estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Demonstrou interesse pela atuação e participou de algumas peças já na escola. Buscou fazer faculdade de artes nos anos 1960, mas não concluiu e se mudou para Nova York para tentar trabalhar na área. Foi nessa época que precisou adotar o nome artístico Diane Keaton - já que havia outra Diane Hall afiliada à associação dos atores. A inspiração foi o sobrenome de solteira de sua mãe.

Em 1968 chegou à Broadway, como parte do elenco do musical Hair, onde interpretou Sheila. No ano seguinte, por seu papel no espetáculo Play It Again, Sam (Sonhos de um Sedutor) recebeu uma indicação ao Tony Awards, o principal prêmio do teatro norte-americano. A peça também marcou a parceria com o diretor Woody Allen, que se estenderia ao cinema e também à sua vida pessoal - os dois namoraram por alguns anos.

Na tela grande, trabalhou com Allen em Sonhos de um Sedutor (1972), O Dorminhoco (1973), A Última Noite de Boris Grushenko (1975), Noivo Neurótico, Noiva Nervosa (1977), Manhattan (1979) e Um Misterioso Assassinato em Manhattan (1993).

Foi no filme de 1977 que deu vida à protagonista Annie Hall (nome do título original, em inglês). O papel rendeu a ela seu Oscar de melhor atriz. À época, cogitava-se que a trama era baseada em seu namoro com Woody.

Diane Keaton ainda foi indicada ao Oscar de melhor atriz em outras três ocasiões. Em Reds (1981),interpretou Louise, a mulher do jornalista americano John Reed, do jornal "The Masses", no começo do século passado.

No estrelado As Filhas de Marvin (1996), com Meryl Streep, Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, deu vida a uma mulher que precisa cuidar do pai, um homem idoso que sofreu um derrame. Em Alguém Tem que Ceder (2003), contracenou com o premiado Jack Nicholson, dando vida a uma mulher bem-sucedida na Broadway.

Diane Keaton ainda ficou marcada por diversas comédias românticas. Seu último trabalho foi no filme Amor, Casamentos e Outros Desastres, lançado em dezembro de 2020.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Entretenimento

Virginia está disposta a dar nova chance a Vini: 'Se for para ser, vai ser'

Vencedora do Oscar, Diane Keaton teve parceria com Woody Allen

Gagliasso se emociona com papel de vítima da ditadura após viver torturador

'A obra musical mais bonita que já foi escrita', segundo Dave Grohl

Quem é Manim Vaqueiro, cantor que flertou com Virginia Fonseca

Por que Virginia Fonseca não posta aos domingos?

Mansão de Paolla Oliveira e Diogo Nogueira no Rio tem 1.700 m²; conheça

Caetano Veloso diz que filhos foram 'atraídos' pela igreja evangélica

Ator da premiada série 'Matlock' é demitido por acusação de assédio sexual

José Loreto assume namoro com atriz de 'Vale Tudo'; saiba quem ela é

Bruna Marquezine exibe 'abdômen tanquinho' com look ousado em evento; veja