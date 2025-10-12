Tiago Iorc é internado às pressas com hérnia de disco e faz alerta

O cantor Tiago Iorc revelou que precisou ser internado às pressas em um hospital neste fim de semana após ter uma crise de hérnia de disco cervical. Em uma publicação no Instagram, o músico disse que está bem, explicou que o quadro de saúde foi causado por má postura e aproveitou o momento para fazer um alerta e um pedido aos seguidores.

Segundo o músico, um dos motivos da hérnia tem relação com o fato de ele ficar muito tempo com a cabeça baixa e o pescoço em posição inadequada. "Tive que ser internado às pressas por conta de uma crise de hérnia de disco na cervical, causada por má postura ao longo dos anos... por ser alto, por tocar violão, por ficar muito tempo no celular (nosso mal contemporâneo)... basicamente, por eu ficar com a cabeça baixa e o pescoço curvado por muito tempo."

Segundo o artista, não é a primeira vez que ele tem uma crise parecida, e uma cirurgia foi indicada há quatro anos. Na ocasião, no entanto, ele conseguiu contornar o quadro com tratamentos menos invasivos, como osteopatia, fisioterapia e pilates.

"Com o tempo, fui me desleixando desses cuidados e caí na armadilha de achar que, por eu não estar sentindo dor, estava tudo bem. Mas esses erros posturais são cumulativos, e uma hora a conta chega. E chegou ontem, sem dó", confessou o músico, explicando qual procedimento médico será feito ainda neste domingo, 12.

"Por ser uma dor muito desconcertante (não dá nem pra achar posição pra dormir) e por eu ter compromissos de trabalho e viagens importantes, os médicos recomendaram um procedimento de bloqueio do processo inflamatório com injeções nas áreas afetadas da coluna. Vou fazer o procedimento já, já. Mandem boas energias", pediu.

Por fim, Tiago aproveitou o momento para alertar os fãs quanto aos cuidados com a saúde. "A mensagem principal que quero deixar pra vocês é: cuidem do corpinho, cuidem da alimentação, cuidem da cabecinha. Cuidem da saúde de vocês! Esses cuidados diários previnem muitas coisas!"

O que é hérnia de disco cervical?

De acordo com o hospital Albert Einstein, o termo "hérnia" é utilizado para descrever qualquer órgão que se desloca do seu local de origem para outro lugar por uma abertura "anormal".

A hérnia de disco cervical acontece quando o disco intervertebral, uma espécie de amortecedor que fica entre as vértebras, se desloca da sua posição normal e encosta no nervo ou raiz cervical. O quadro gera compressão e inflamação da raiz, e as dores normalmente se iniciam no pescoço e se irradiam para os membros superiores.