O Agente Secreto: Conheça atriz cotada para o Oscar e ídola de Wagner Moura

De Splash, em São Paulo

12/10/2025 12h02Atualizada em 12/10/2025 12h03

Tânia Mara, 78, ganhou um elogio de Wagner Moura, 49. Os dois contracenam em "O Agente Secreto", filme de Kléber Mendonça Filho cotado para o Oscar.

As primeiras cenas que eu faço com ela foram as primeiras cenas que eu filmei. Você vai ver, eu tô na cena, eu, assim, olhando para ela, admirando ela, besta com ela, reagindo ao que ela me falava. Ela é uma loucura. Eu sou louco por ela. disse Wagner Moura em entrevista ao Metrópoles

Tânia Mara interpreta Sebastiana no longa e também é uma das possíveis indicadas. A revista Variety colocou a atriz como um dos destaques entre as apostas para o prêmio de atriz coadjuvante, ao lado de nomes como Emma Stone, Kate Hudson e Michelle Yeoh.

Quem é ela?

Tânia vive no povoado Cobra, no interior do Rio Grande do Norte. A artesã estreou como atriz aos 72 anos, quando foi parte do time de figurantes de "Bacurau", também dirigido por Kléber Mendonça Filho.

O papel de estreia, como figurante, abriu portas, conta reportagem do jornal O Globo. Além do diretor, Tânia conheceu Juliano Dorneles, codiretor de "Bacurau", Leonardo Lacca, preparador de elenco, e Tiago Melo, produtor associado.

Logo, acabou convidada para mais trabalhos audiovisuais. Lacca chamou a atriz para o elenco de "Seu Cavalcanti", documentário com elementos de ficção que estreou em setembro, Juliano a convidou para atuar em "Delegado", série que deve estrear em 2026, e Tiago a convidou para atuar no longa ainda inédito "Yellow cake", rodado em Picuí, sertão da Paraíba.

Fiquei tão feliz quando fui convidada e fiz tudo para agradar. A dona Sebastiana foi um prazer a minha vida, e gravar com Wagner Moura não tem nem comparação. Tânia Mara, em entrevista ao Jornal O Globo

Além da atuação, ela segue como artesã, fabricando conjuntos de banheiro e tapetes de tecido de sofá reciclado. "Levei um kit de banheiro para o Wagner. Ele é um amor, ele me ensinou muito. Ele me ensinou que se a gente errar uma cena, não é para parar. Continua, aí quem vem atrás fecha a porteira".

Tânia tem viajado o país participando das premières de "O Agente Secreto". "Eu deixei de ir para França (para a estreia em Cannes) porque eu era fumante e não conseguiria ficar 12 horas sem fumar. Agora eu parei de fumar, mas ainda não tenho coragem de ir para fora".

Mas no Brasil, pode botar que eu vou. Não sei nem o que é Oscar, mas fiquei contente demais só de ter meu nome na lista, é uma honra muito grande.

