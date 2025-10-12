Rodrigo Faro tira a roupa na Globo, mostra bumbum e é elogiado: 'Gostoso'
Rodrigo Faro, 51, roubou a cena no Dança dos Famosos, hoje, ao tirar a roupa e mostrar o bumbum no palco do Domingão com Huck.
O que aconteceu
Faro dançou ao lado da professora Larissa Perison. Ao ritmo de funk, o apresentador e a bailarina fizeram referência à Feiticeira em um mix das músicas "Sequência Feiticeira", "Vou Desafiar Você" e "Engata na Marcha Ré".
Apresentador tirou roupa e sensualizou. Faro levou a plateia à loucura ao tirar a camisa, exibir o abdômen "trincado" e sensualizar.
Rodrigo também mostrou o "bumbum fake". Ele deixou em evidência a cueca com preenchimento que usa para dar volume aos glúteos.
Na plateia, ele ouviu gritos de elogios: "Rodrigo gostoso", disse o público.