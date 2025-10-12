Topo

Entretenimento

Rodrigo Faro tira a roupa na Globo, mostra bumbum e é elogiado: 'Gostoso'

Rodrigo Faro no Dança dos Famosos - Reprodução/Globo
Rodrigo Faro no Dança dos Famosos Imagem: Reprodução/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

12/10/2025 20h26

Rodrigo Faro, 51, roubou a cena no Dança dos Famosos, hoje, ao tirar a roupa e mostrar o bumbum no palco do Domingão com Huck.

O que aconteceu

Faro dançou ao lado da professora Larissa Perison. Ao ritmo de funk, o apresentador e a bailarina fizeram referência à Feiticeira em um mix das músicas "Sequência Feiticeira", "Vou Desafiar Você" e "Engata na Marcha Ré".

Apresentador tirou roupa e sensualizou. Faro levou a plateia à loucura ao tirar a camisa, exibir o abdômen "trincado" e sensualizar.

Rodrigo também mostrou o "bumbum fake". Ele deixou em evidência a cueca com preenchimento que usa para dar volume aos glúteos.

Na plateia, ele ouviu gritos de elogios: "Rodrigo gostoso", disse o público.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Entretenimento

Iza e Yuri Lima se encontram pela 1ª vez após término durante festa de Nala

Rodrigo Faro tira a roupa na Globo, mostra bumbum e é elogiado: 'Gostoso'

Dança dos Famosos: veja quem avançou e quem vai para a repescagem

Ana Castela beija Zé Felipe em público e suposto gesto obsceno rouba cena

Manuela Dias responde se Odete Roitman pode estar viva em Vale Tudo

Debora Bloch brinca com David Junior na Globo: 'Acho que Odete pegaria'

Atriz de 'Duna' conta que colega 'idiota' gritou com ela durante filmagens

Diane Keaton teve piora súbita e ficou últimos meses com família, diz site

Tiago Iorc é internado às pressas com hérnia de disco e faz alerta

Wallas Arrais vence Prova de Fogo em A Fazenda e pode usar poder de Lampião

Tiago Iorc é internado às pressas e desabafa: 'A conta chegou sem dó'