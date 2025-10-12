Por que Virginia Fonseca não posta aos domingos?

Quem decidir dar uma olhada nos Stories de Virginia Fonseca, 26, hoje vai perceber que o conteúdo é todo de ontem.

Por quê?

A apresentadora fez uma promessa. Ela contou ter iniciado um "propósito" de ficar sem açúcar e sem celular aos domingos.

Vou falar um negócio para vocês: comecei um propósito, vou ficar sem açúcar e sem mexer no celular aos domingos. Não sei o que vou arrumar, vai ser muito difícil para mim. contou no Instagram no mês passado

Ela já tinha feito uma promessa parecida, mas sobre bebida alcoólica. Virginia ficou 1 ano sem beber, e voltou em setembro.

Em 2023, também escolheu um dia da semana para não mexer no celular. Naquele ano, ela se ausentava nas sextas-feiras.