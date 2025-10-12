Topo

Entretenimento

Luana Piovani posa nua para ensaio e ri de pergunta sobre Neymar

Luana Piovani fez ensaio nu - Reprodução/Instagram/@luapio @gersonlopes_photographer e @dougvietro
Luana Piovani fez ensaio nu Imagem: Reprodução/Instagram/@luapio @gersonlopes_photographer e @dougvietro
do UOL

De Splash, em São Paulo

12/10/2025 14h54Atualizada em 12/10/2025 15h16

Luana Piovani, 49, postou fotos de um ensaio nu em Los Angeles, nos Estados Unidos.

O que aconteceu

A atriz postou um carrossel de seis fotos, todas em preto e branco. Nas imagens, ela aparece nua deitada de barriga para baixo em uma cama.

Sensual, o ensaio não mostra nada explícito. Na legenda, ela agradeceu aos fotógrafos. "Uma tarde em L.A.", escreveu.

Um seguidor questionou: "alguém sabe se o Neymar curtiu?" e Piovani respondeu com uma risada. Ela e o jogador têm uma rixa pública.

1 - Reporudção/Instagram - Reporudção/Instagram
Luana Piovani riu ao responder seguidor
Imagem: Reporudção/Instagram

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Entretenimento

Luana Piovani posa nua para ensaio e ri de pergunta sobre Neymar

Bêbada, Heleninha é presa acusada de matar Odete Roitman

Diane Keaton: DiCaprio, Coppola, Jane Fonda e mais celebram legado da atriz; veja homenagens

Joana Sanz exibe o físico 11 dias após parto: 'Bendita genética'; veja foto

Michelle diz que tem sentimentos por Shia em 'A Fazenda': 'Somos adultos'

Filha de Fátima Bernardes e William Bonner usa fantasia inspirada nos pais

'Altas Horas' celebra 25 anos com especial ao lado de Caetano Veloso e amigos

O Agente Secreto: Conheça atriz cotada para o Oscar e ídola de Wagner Moura

Maria de Fátima arruma emprego CLT na última semana

Woody Allen está 'perturbado' com morte de Diane Keaton, diz revista

Processo mostra benefícios de contrato de Lively para 'É Assim que Acaba'