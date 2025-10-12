Michelle diz que tem sentimentos por Shia em 'A Fazenda': 'Somos adultos'
Na manhã de hoje em "A Fazenda 17" (RecordTV), Michelle e Shia conversaram sobre a relação entre eles.
O que aconteceu
A jornalista, que é casada, afirmou que existe um sentimento entre eles. "De fato, há um sentimento. Em vez de ficarem supondo, eu falei. (...) Bom somos adultos o suficiente para encarar. Só espero não ter magoado muito", disse Michelle para Shia.
Shia concordou com a peoa e a tranquilizou. "Foi só uma suposição grande. Farei a minha parte. (...) É a vida. Umas coisas que supostamente não deveriam acontecer. Ou não poderiam acontecer".
Na área externa da casa, Créo disse que a jornalista e o ator se beijaram.
