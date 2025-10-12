Topo

Michelle diz que tem sentimentos por Shia em 'A Fazenda': 'Somos adultos'

Colaboração para Splash, em São Paulo

12/10/2025 12h57Atualizada em 12/10/2025 13h40

Na manhã de hoje em "A Fazenda 17" (RecordTV), Michelle e Shia conversaram sobre a relação entre eles.

O que aconteceu

A jornalista, que é casada, afirmou que existe um sentimento entre eles. "De fato, há um sentimento. Em vez de ficarem supondo, eu falei. (...) Bom somos adultos o suficiente para encarar. Só espero não ter magoado muito", disse Michelle para Shia.

Shia concordou com a peoa e a tranquilizou. "Foi só uma suposição grande. Farei a minha parte. (...) É a vida. Umas coisas que supostamente não deveriam acontecer. Ou não poderiam acontecer".

Na área externa da casa, Créo disse que a jornalista e o ator se beijaram.

