Marcello Novaes posta fotos com os filhos e ganha elogios: 'Lindos'

Marcello Novaes, 63, conhecido atualmente por sua atuação na novela "Dona de Mim", aproveitou as comemorações do Dia das Crianças que acontece hoje para publicar uma homenagem emotiva aos seus filhos adultos, Diogo Beta, 30, e Pedro Novaes, 29.

O que aconteceu

Em seu perfil nas redes sociais, o artista compartilhou um álbum de fotos com registros de diferentes fases da vida dos filhos."Meus amores, meus parceiros de vida, meus filhos. Celebro todos os dias e momentos com muito carinho ao lado de vocês. Hoje, amanhã e sempre. Um beijo no coração dos dois, com todo meu amor", escreveu o ator na legenda da publicação.

Marcello é pai de Diogo, fruto de seu relacionamento com a empresária Sheyla Beta, e de Pedro, seu filho com a atriz Letícia Spiller. Seguindo os passos do pai, ambos construíram carreiras no universo artístico.

A publicação atraiu centenas de comentários de fãs e seguidores, que encheram a família de elogios. "Lindos igual ao pai", "A beleza dessa família é surreal" e "Feliz dia das crianças! Vocês se tornaram grandes homens de sucesso, felicidades!", "Esses carinhas são especiais demais! Fora da curva!" foram alguns dos comentários.