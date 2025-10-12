Manuela Dias responde se Odete Roitman pode estar viva em Vale Tudo

Quem matou Odete Roitman? O mistério que toma conta da reta final da novela Vale Tudo, que chega ao último capítulo na próxima semana, foi abordado no Domingão Com Huck deste domingo, 12.

O programa contou com a presença de Débora Bloch, que deu vida à personagem, como jurada convidada da Dança dos Famosos, e de Manuela Dias, em participação especial.

O assunto foi introduzido por Luciano Huck, que ouviu da plateia presente gritos de: "Não morreu! Não morreu!". "Se fosse um crime de verdade... Eu estava vendo que no Brasil só 36% dos crimes de assassinato são elucidados, Debora Bloch. Então se fosse no Brasil, mesmo, era capaz de a gente não saber quem matou Odete Roitman até o final da novela...", comentou o apresentador.

Débora riu, balançou a cabeça em sinal afirmativo e disse: "Vamos saber." Pouco depois, ao receber a autora no palco do programa, Huck fez alusão à teoria de que, na verdade, a personagem estaria viva: "Alguém matou Odete Roitman?"

Manuela Dias respondeu: "A gente gravou cinco finais. Na verdade, 10. Os cinco suspeitos matando, e os cinco suspeitos sem matar. Então a gente 'matou' a Odete umas cinco vezes".

Débora Bloch também comentou: "Não dava [para manter a personagem viva]. Foi uma pergunta icônica da história de Vale Tudo: 'Quem matou Odete Roitman'. A gente tinha que [matar a personagem]. Olha como é gostoso, todo mundo especulando, tem bolão, já..."

A atriz ainda destacou não ter conhecimento sobre o desfecho da pergunta. "Eu não sei. Só a Manuela [Dias, autora]. Ela é a única que sabe. Porque como eu gravei com todos os suspeitos, os possíveis assassinos, eles assassinando e também não conseguindo assassinar, eu gravei duas versões com cada um deles. Não sei qual vai para o ar."

César matou Odete Roitman?

Sobre a possibilidade de o personagem de Cauã Reymond, Manuela Dias comentou: "Ele tem ótimos motivos. Vai herdar metade do patrimônio da Odete: são R$ 3 bilhões. Acho que ele ficou com um pouco de medo dela, também, porque ficou sabendo que ela matou a Ana Clara, está intrigado com a coisa do Mário Sérgio..."