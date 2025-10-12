Quem é Manim Vaqueiro, cantor que flertou com Virginia Fonseca

Manim Vaqueiro, 21, viralizou ao flertar com Virginia Fonseca, 26.

Quem é ele?

Manim ficou conhecido ano passado com o hit "Forró e Desmantelo". A versão MTG da música chegou à playlist Viral Global do Spotify. Também canta os sucessos "Diz a Verdade", "Reforma" e "Sei Não".

Natural de Ipubi, sertão do Pernambuco, José Emanuel é vaqueiro de verdade. Ele gosta tanto de cavalo que trocou o primeiro celular que teve por um. "[Cavalo] era minha paixão. Eu comprei um celular, mas quando eu comecei a mexer, achei que não era para mim e troquei no cavalo", contou em entrevista a Splash ano passado.

Seu nome artístico é junção de dois apelidos: Manim, de Emanuel, e Vaqueiro, do apelido "vaqueirinho". Apesar da similaridade nos nomes, Manim não tem nenhum parentesco com o também cantor de forró Zé Vaqueiro.

Flerte

Manim postou um vídeo de quando participou do programa da apresentadora. Na época, Virginia aprovou o perfume do artista. "Quem gosta do cheiro, provavelmente vai gostar da pegada...", provocou no Instagram.

Em outro postado no TikTok, ele comenta o romance entre Virginia e Vini Jr. "[Ele] mordeu ligeiro e soltou. [...] Se eu conheço uma mulher daquela ali, segurava ela em minha vida, não soltava nunca mais. Eu com uma mulher daquela ali, para torrar o salarinho que eu tenho, é ligeiro".