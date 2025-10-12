Katy Perry e Justin Trudeau: entenda como começou o romance

Katy Perry, 40, e o ex-primeiro-ministro canadense Justin Trudeau, 53, foram flagrados em momentos de intimidade no iate da cantora, em Santa Bárbara, na Califórnia, confirmando os rumores de romance.

O que aconteceu

As fotos foram publicadas com exclusividade pelo Daily Mail, e mostram os dois se beijando. Na ocasião, a cantora surgiu usando um maiô preto e Trudeau sem camisa. Os rumores de que eles estavam vivendo um romance começaram há alguns meses.

Anteriormente, Katy Perry e Trudeau já tinham sido vistos em jantares no Canadá e passeios. As especulações começaram após eles serem flagrados jantando em Montreal, em julho de 2025.

Os dois passaram por separações recentemente. Katy Perry terminou o relacionamento com Orlando Bloom, com quem tem uma filha, e Trudeau se separou de Sophie Grégoire, após 18 anos de casamento, em 2023. Ele tem três filhos com ela.

Trudeau marcou presença em um show da turnê Lifetimes, de Katy, em Montreal, e fontes disseram que ele estavam no estágio inicial do romance. "Os dois tiveram uma conexão instantânea. Este é um relacionamento que está em fase inicial", fontes revelaram à revista People.